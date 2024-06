Este fim-de-semana já houve voto antecipado em Portugal e no próximo encerram as urnas com a votação de domingo, até lá nada está decidido e segundo a sondagem hoje publicada, feita entre 17 e 22 de maio, neste momento as contas são: PS (30,6%), AD (26,6%), Chega (15,5%), IL (7,5%), BE (6,3%), Livre (5,2%), CDU (3,5%) e PAN (1,6%), indescisos (8%), havendo uma margem de erro de 3,5%.

Olhando para as sondagens as contas não ficam por aqui, a confirmar-se este resultado no próximo dia 9 de junho o PS elege oito deputados (menos um que nas últimas eleições), a AD passaria a seis (nas últimas a distribuição era de seis para o PSD e um para o CDS), e o BE um (nas últimas elegeu dois) . Depois no clube dos estreantes, o Chega poderá conseguir eleger até quatro deputados, IL e Livre um deputado. Já a CDU se assim continuar passa de dois deputados eleitos em 2029 para agora ficar de fora do Parlamento Europeu.

Se se comparar com a última vez que os partidos foram a votos, nas Legislativas de março, o PS (28%) cresce quase três pontos e a AD (28,8%) perde dois pontos e o Chega (18,1%) perde três pontos. Mas se se tiver em conta a sondagem de abril, O PS perde quase um ponto e a AD ganha quase dois, contudo o Chega continua a perder três pontos também aí. Ainda assim em relação às últimas europeias o Chega será o partido com maior crescimento, 14 pontos.

Ainda nos partidos que se vão sentar pela primeira vez no Parlamento Europeu (Iniciativa Liberal e Livre) há crescimento tanto em relação às Legislativas, quanto à sondagem de abril. Também o Bloco de Esquerda, embora não seja um estreante, mostra crescimento em ambos os cenários.

Piores notícias para a CDU e PAN, o primeiro embora consiga melhorar o resultado em relação às Legislativas (3,2%) pode ficar de fora do Parlamento Europeu. Assim como o PAN que não tem votação suficiente.

Ainda neste estudo de opinião sabe-se que os socialistas ganham nas mesas mais velhas (65 anos ou mais) e a AD na faixa etária dos 50 aos 64 anos. Os homens preferem o Chega e as mulheres o PS.