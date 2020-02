Numa resposta por escrito a perguntas formuladas pela agência Lusa, Pedro Delgado Alves referiu que “o PS já apresentou por três vezes essa iniciativa legislativa, duas das quais na legislatura 2011/2015 e a última em 2016″.

De acordo com Pedro Delgado Alves, trata-se de uma matéria com posição consolidada do PS desde 2012″, havendo agora uma petição sobre o tema dirigida à Assembleia da República “pelo que o Grupo Parlamentar [socialista] está a reavaliar a apresentação da iniciativa”.

Uma mulher que pretende engravidar do marido que morreu, Ângela Ferreira, solicita alterações à lei da procriação medicamente assistida, tendo reunido as assinaturas necessárias para um debate e votação no parlamento de uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos (ILC), que permite que grupos de eleitores possam apresentar projetos de lei e participar no procedimento legislativo, disse a própria à Lusa na quinta-feira passada.

O Diário de Notícias noticiou este fim de semana que Ângela Ferreira conseguiu 95.800 assinaturas e que o documento já foi entregue na Assembleia da República.