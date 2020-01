"É preciso saber qual o contexto em que a oferta é feita ao deputado. Por exemplo, a oferta pode vir de um representante de uma entidade que tem nesse momento um processo legislativo do seu interesse em curso na Assembleia da República", alegou André Silva.

Da parte da bancada do PS, foram duras as respostas aos argumentos invocados pelo PAN, com a ex-secretária de Estado Isabel Oneto a dizer mesmo que, a aprovação dessa norma, poderia "atingir a dignidade dos deputados".

Já a constitucionalista Isabel Moreira salientou que o princípio base deve ser o da proporcionalidade, ou seja, "um deputado não pode aceitar coisas que o condicionem".

"Mas essa ideia referida pelo PAN sobre máxima transparência pode transformar-se facilmente numa receita para o populismo e para a devassa. Essa também seria a receita para o desastre, sobretudo para os deputados mais incautos e que atuam de boa-fé. Esses seriam os primeiros a cair na armadilha", avisou a deputada socialista.

No final da reunião, em declarações aos jornalistas, o vice-presidente da bancada socialista Pedro Delgado Alves referiu que a Secretaria-Geral da Assembleia da República aplicará os critérios definidos pelos deputados em relação a ofertas e hospitalidade.

"A solução adotada foi equilibrada, porque não cria um excesso de regulamentação que tornaria inviável este exercício e garante-se transparência", sustentou em síntese Pedro Delgado Alves.

Segundo o deputado do PS, algumas das propostas que foram apresentadas pelo PAN e que hoje foram afastadas "partiam do pressuposto da suspeição face à existência de uma oferta, merecendo um grau de análise absolutamente ao detalhe".

"Ficou estabelecidos que tudo aquilo que sejam valores acima dos 150 euros a regra geral é que não são aceites pelo deputado. E só excecionalmente em três casos muito pontuais é que essa devolução pode acontecer: Casos de publicações (material informativo); ofertas meramente simbólicas (placas comemorativas); e ofertas de bens perecíveis, por exemplo no âmbito de vistas a produtores locais. São situações que não condicionam a liberdade do mandato do deputado", justificou Pedro Delgado Alves.

Na perspetiva de Pedro Delgado Alves, o novo modelo "nunca dispensa a intervenção dos serviços da Assembleia da República, mesmo no que respeita à hospitalidade - certas deslocações ao estrangeiro no âmbito de atividades parlamentares têm de ser validadas pelos serviços ou por um despacho do presidente da Assembleia da República".

"Portanto, as cautelas estão todas tomadas para assegurar uma clara separação de águas entre o que é permitido, o que é a esfera de proteção do interesse público e as circunstâncias em que, reconhecidamente, uma visita institucional pode gerar o aparecimento de uma oferta que deve ser tratada adequadamente, nomeadamente através dos serviços da Assembleia da República", acrescentou.