O projeto de resolução do BE foi rejeitado com os votos contra do PSD, PSD, CDS-PP, PCP e PEV, obtendo os votos favoráveis do PAN e do BE. O projeto de lei do PCP para a recuperação do controlo público dos CTT foi rejeitado com os votos contra do PS, CDS-PP e PSD e a abstenção do PAN.

O projeto de resolução do PEV, que propunha também a “reversão da privatização dos CTT", foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD e CDS-PP e favoráveis das restantes bancadas.

No debate que antecedeu a votação, em plenário, o deputado do PS Carlos Pereira manifestou “enorme preocupação” com a “degradação dos serviços” dos CTT – Correios de Portugal, S.A., mas rejeitou aprovar os diplomas considerando que “surgem claramente no tempo errado”.

O deputado do PS, que anunciou depois a entrega de uma declaração de voto, frisou já que está criado um grupo de trabalho pelo Governo para “avaliar” as melhores “opções políticas” no que toca ao futuro do serviço e da empresa.