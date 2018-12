Pela parte dos socialistas portugueses, os dois principais momentos do congresso acontecem na sexta-feira, na cerimónia de abertura, com o discurso do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e no sábado, ao início da tarde, no encerramento, com a intervenção do secretário-geral e primeiro-ministro, António Costa, numa sessão que aclamará o trabalhista holandês Frans Timmermans como candidato ao cargo de presidente da Comissão Europeia.

Além de António Costa e de Fernando Medina, discursam neste congresso eletivo do PSE o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, o titular da pasta dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, e o ministro das Infraestruturas e Equipamento, Pedro Marques, assim como os eurodeputados do PS Carlos Zorrinho e Pedro Silva Pereira.

"O facto de este XI Congresso do PES se realizar em Lisboa, tendo para mais um caráter estatutário e deliberativo, já que servirá de base ao manifesto dos socialistas nas próximas eleições europeias, traduz o enorme respeito existente pela solução política encontrada pelo Governo português. Os resultados da governação portuguesa nos últimos três anos, com crescimento económico, mais emprego e cumprimento das metas macroeconómicas, são encarados como um exemplo para a nossa família socialista e social-democrata europeia", declarou à agência Lusa um dos mais influentes membros do Secretariado Nacional do PS.

Em relação aos dois dias de trabalhos políticos, a direção do PS acredita que o resultado final do congresso de Lisboa marcará um "contraste significativo" face à atual situação interna da corrente de centro direita do Partido Popular Europeu (PPE).