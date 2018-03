Estas serão as últimas eleições federativas antes das próximas legislativas - um dado interno considerado relevante, já que estas estruturas políticas são responsáveis pela escolha de dois terços dos socialistas candidatos a deputados nos respetivos círculos eleitorais.

No processo de escolha de candidatos a deputados no PS, o restante terço é da responsabilidade do secretário-geral do partido.

Em relação ao panorama político que atualmente se verifica no conjunto das 19 federações, as eleições mais disputadas vão ocorrer sobretudo na região Centro do país, particularmente nas estruturas de Aveiro, Coimbra, Guarda e Leiria.

Em Aveiro, Pedro Vaz, antigo braço-direito do secretário de Estado Pedro Nuno Santos nos tempos da Juventude Socialista, vai disputar a liderança com o presidente da Câmara de São João da Madeira, Jorge Sequeira, enquanto que em Coimbra - uma das estruturas tradicionalmente mais agitadas dos socialistas - se recandidata o atual líder federativo, Pedro Coimbra, mas com a oposição de Luís Antunes.

A federação socialista da Guarda é caso único no país, estando na corrida à liderança três candidatos: Alexandre Lote, Pedro Ricardo Fonseca e José Luís Cabral.

Em Leiria, António Sales enfrenta José Pereira dos Santos, em Viana do Castelo Miguel Alves disputa a presidência com José Emílio Viana e, finalmente, em Bragança, a candidatura do ex-secretário de Estado da Administração Interna Jorge Gomes terá a oposição de Carlos Guerra.