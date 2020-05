No seu entender, em termos de saúde pública, Portugal pode prosseguir "o desconfinamento na sua segunda fase, dados os resultados positivos e que inspiram confiança, agora para a abertura das escolas e também dos estabelecimentos comerciais, nomeadamente no setor da restauração".

"Com uma atitude de responsabilidade podemos encarar o futuro com esperança, embora todos saibamos bem que durante vários meses vamos ter de conviver com estas limitações e de conviver com a epidemia", considerou.

Relativamente à situação do ministro das Finanças, Mário Centeno, na sequência do diferendo com o primeiro-ministro sobre a transferência para o Novo Banco, o secretário-geral adjunto do PS sustentou que "está esclarecida desde ontem [quarta-feira], em que foi feito um comunicado por parte do senhor primeiro-ministro".

Segundo José Luís Carneiro, "a concentração do Governo e do senhor ministro das Finanças está como deve estar, nomeadamente no encontro do Eurogrupo" sobre a resposta europeia à pandemia de covid-19.

"Três auditorias foram realizadas à respetiva operação. E há ainda um dado que tem sido desvalorizado que é um dado mais relevante do ponto de vista do PS, é que o Orçamento do Estado para 2020 previa precisamente a realização dessa transferência financeira, aliás, no cumprimento de compromissos contratuais estabelecidos, e é em sede de Orçamento do Estado que se faz o escrutínio democrático", acrescentou, realçando que o Orçamento "foi aprovado por uma ampla maioria".