Os pedidos de audições foram apresentados na sequência de uma notícia da edição do Expresso de 14 de julho, referindo que há mais material militar em falta entre aquele que foi recuperado pela Polícia Judiciária Militar, na região da Chamusca, depois do furto de Tancos, em junho de 2017.

Num requerimento que deu entrada hoje, o coordenador dos deputados do PS na comissão, deputado Ascenso Simões, solicita uma “reunião urgente e presencial” da mesa com os coordenadores com o objetivo “de se promover uma discussão ponderada sobre a urgência dos agendamentos”.

Para o PS, lê-se no documento, aqueles agendamentos “só poderão acontecer, como facilmente se entende, todos no mesmo dia em horas a combinar com as personalidades indicadas” e cumprindo o regimento da Assembleia da República, a deliberação da conferência de líderes e o regulamento da comissão de Defesa Nacional.

As audições ao general Rovisco Duarte, pedida pelo CDS-PP, e às secretárias-gerais do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, e do Sistema de Informações da República, Graça Mira Gomes, requeridas pelo PS, foram aprovadas no passado dia 17, todas com caráter de urgência.

No passado dia 06 de junho, a conferência de líderes deliberou prolongar a sessão legislativa de 15 de junho para 18 de julho. Segundo a deliberação, após 18 de julho e até ao final do mês podem funcionar normalmente as comissões eventuais (uma delas de inquérito), enquanto as restantes só podem concluir processos legislativos.