"Ninguém compreenderia que a Assembleia da República não olhasse, com particular atenção, para a lei eleitoral das legislativas", defende, esta segunda-feira, Eurico Brilhante Dias, em declarações ao jornal Público.

O novo o líder parlamentar socialista considera que "a Assembleia da República não pode deixar de refletir sobre o problema de milhares de pessoas votarem e o seu voto ser desperdiçado na eleição da Assembleia da República".

O processo começará por mudanças nos procedimentos no voto dos emigrantes. Já que, na primeira eleição, "milhares de votos não contaram, foram considerados nulos", uma situação que obriga "o PS a reflectir sobre isso".

Outra das prioridades da bancada socialista é o regresso ao tema da eutanásia. "A questão é premente, mas o grupo parlamentar do PS irá primeiro ler com atenção a declaração de veto do Presidente da República e tirar conclusões sobre o que pode ser melhorado", diz Eurico Brilhante Dias à publicação.

Outra questão que o grupo parlamentar do PS vai priorizar é "uma análise do Regimento da Assembleia da República".

Eurico Brilhante Dias revela ainda que a bancada socialista vai “analisar a lei da nacionalidade, no que se refere à atribuição de nacionalidade portuguesa a descendentes de sefarditas”.