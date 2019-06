Os novos candidatos a deputados tinham por isso de tornar públicas "as informações sobre o seu património e rendimento nos mesmos termos que os titulares de cargos políticos, bem como as relativas a impostos, descontos para a Segurança Social e outras contribuições obrigatórias".

O "Código de Ética" previa também que os candidatos a deputados do PS, "sob compromisso de honra, apresentassem uma declaração de inexistência de dívida ao fisco e à Segurança Social, ou de situação regularizada" e "renunciassem logo a qualquer exercício da atividade de 'lobbying'".

Por este documento, os candidatos a deputados tinham ainda de assumir a completa disponibilidade de renúncia à candidatura ou ao mandato se, "por fator relevante, se considerar comprometida a sua idoneidade ética ou política".

Quanto ao processo de escolha dos deputados - o assunto central hoje em discussão e deliberação na Comissão Nacional do PS -, Ana Catarina Mendes, em declarações à agência Lusa, salientou que a principal recomendação aponta para a "elaboração de listas tendencialmente paritárias", ou seja, 50% de cada género.

A lei em vigor, que foi aprovada nesta sessão legislativa, impõe que um dos géneros esteja representado no mínimo em 40% em cada lista candidata à Assembleia da República.

Na Comissão Nacional do PS, ficará assente que a escolha dos cabeças de lista em cada círculo eleitoral vai ser da responsabilidade direta do secretário-geral, António Costa, a quem cabe ainda a prerrogativa de indicar 30% dos candidatos do seu partido em cada um dos distritos. Os restantes 70%, tal como se prevê nos estatutos do PS, são da responsabilidade de cada uma das federações.

As estruturas federativas e concelhias do PS vão ainda receber a recomendação da direção dos socialistas no sentido de que promovam "uma abertura à sociedade civil" no processo de indicação dos candidatos a deputados, escolhendo cidadãos independentes que se destacam no exercício de funções profissionais ou cívicas.