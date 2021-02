A data para a realização do XVIII Congresso Regional do partido foi aprovada na reunião da Comissão Regional do PS/Açores, realizada no sábado, por videoconferência.

O PS, liderado por Vasco Cordeiro, deixou de governar nos Açores depois das eleições legislativas regionais de outubro de 2020, em que o PSD, CDS-PP e PPM formaram uma coligação apoiada por acordos de incidência parlamentar com o Chega e a Iniciativa Liberal.

O executivo açoriano é agora liderado pelo presidente social-democrata José Manuel Bolieiro, sendo seu vice-presidente Artur Lima, líder do CDS-PP nos Açores.

Na reunião de sábado, o órgão máximo do PS entre congressos na região deliberou também agendar para 04 e 05 de junho a eleição do novo presidente do PS/Açores, sendo que o ato eleitoral irá decorrer em todas as secções das nove ilhas da região.

Na mesma data serão ainda eleitos os delegados ao congresso regional.

Em 19 e 20 de março, irão realizar-se as eleições internas do partido nos Açores, no âmbito das quais os militantes socialistas vão poder escolher as estruturas e os membros de cada comissão de ilha.

Vasco Cordeiro, que governou os Açores durante oito anos, entre 2012 e 2020, sucedendo a Carlos César, assumiu na atual legislatura as funções de presidente do grupo parlamentar socialista na Assembleia Legislativa Regional, e deverá ser novamente candidato a líder do PS/Açores.