“Qualquer pessoa de bem não pode deixar de ficar estupefacta com a total falta de vergonha do deputado Vasco Cordeiro sempre que este fala sobre a SATA. Aquele que é o grande responsável pela destruição da companhia aérea dos Açores teima em querer branquear o mal que fez à SATA enquanto governante”, afirmou o líder parlamentar do PSD/Açores, João Bruto da Costa, citado numa nota de imprensa do partido.

O líder do PS/Açores, Vasco Cordeiro, considerou hoje que os resultados do grupo SATA constituem mais um “motivo de preocupação” do que “de satisfação”, com base nos resultados do primeiro semestre de 2023.

Citado em nota de imprensa, o dirigente socialista referiu que, “ao contrário do que pretende fazer crer o Governo Regional, infelizmente os resultados do grupo SATA constituem mais um motivo de preocupação do que um motivo de satisfação”.

Para João Bruto da Costa, “o PS e Vasco Cordeiro bem tentam, desde a primeira hora, que o processo de privatização da SATA Internacional - Azores Airlines corra mal”.

“É inaceitável a postura anti-açoriana de Vasco Cordeiro que, não satisfeito por praticamente ter destruído a SATA enquanto esteve no Governo, tente agora, a todo o custo, fazer acusações sobre um processo que decorre com total transparência”, vincou.

Na opinião do social-democrata, o socialista tem sido “incapaz de apresentar soluções para a recuperação da SATA, preferindo optar por uma política de terra queimada só para encobrir o mal que fez à empresa enquanto era Governo”.

“Quando esteve no Governo, Vasco Cordeiro ignorou todos os alertas sobre a degradação financeira da SATA, limitando-se a fazer um processo de privatização fantasma da SATA Internacional - Azores Airlines. Agora que há nos Açores um Governo [PSD/CDS-PP/PPM] com soluções concretas para a empresa, o PS está obcecado em tentar que o processo não corra bem”, afirmou.

O presidente do grupo parlamentar do PSD/Açores também recordou aquele que foi o “processo penoso que, entre 2012 e 2020, conduziu a SATA ao atual estado, deixando uma pesada herança para os açorianos pagarem”.

“Nunca é demais lembrar a herança de Vasco Cordeiro em oito anos: em 2012, o grupo SATA tinha capitais próprios positivos de 30 milhões de euros. No fim de 2020, os capitais eram negativos em 370 milhões de euros, com um passivo consolidado de 636 milhões de euros”, concluiu.

Segundo uma nota informativa, datada de 31 de agosto, o resultado do grupo SATA - que inclui a Azores Airlines e a SATA Air Açores - registou, no primeiro semestre, uma “melhoria de 16 milhões de euros face ao período homólogo”, tendo obtido um resultado operacional antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) positivo de 3,6 milhões de euros.

A Azores Airlines atingiu um lucro de 2,2 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, quando em igual período de 2022 teve um prejuízo de 26 milhões de euros.

Já a SATA Air Açores (companhia do grupo responsável pelas ligações interilhas) obteve um prejuízo de 4,3 milhões de euros no segundo trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, o resultado tinha sido positivo em dois milhões de euros.