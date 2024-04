O parlamento aprovou hoje na generalidade as propostas do PS, BE e PCP sobre o IRS e os requerimentos para que a proposta do Governo, do Chega e da IL baixem à especialidade sem votação.

No final das votações, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, acusou o PS de se ter mostrado “encostado a uma posição irredutível” e recusado a disponibilidade da sua bancada para que ambas as propostas baixassem sem votação, acabando até por se juntar em “coligações negativas” e permitindo a viabilização de propostas da esquerda.

“Houve uma atitude de absoluta irresponsabilidade do PS, uma aliança entre o PS e o Chega (…)O que aconteceu foi o partido Chega a viabilizar proposta do PS, partido que era contra a descida dos impostos”, acusou.

Hugo Soares deixou um apelo à responsabilidade para o debate que se seguirá na especialidade.

“Quem governa é o Governo e o parlamento serve para melhorar as propostas do Governo. Deixo um apelo à responsabilidade, abertura total ao diálogo e espero francamente que, daqui a 15 dias, o país possa ter um texto único para uma baixa de impostos”, afirmou.