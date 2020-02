De acordo com Carlos Gonçalves, os condutores com cartas de condução portuguesa ou francesa estão a ter dificuldades quando pretendem fazer a troca junto dos serviços do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), em Portugal, ou nos serviços administrativos franceses.

Em causa está o facto de a guia atribuída na altura do pedido de troca de cartas ser apenas reconhecida no país onde é tirada, não lhes permitindo conduzir em outros países.

No caso da troca da carta francesa por portuguesa "o documento que lhes permite viajar em Portugal, não é reconhecido quer em Espanha quer em França não lhes permitindo, assim, conduzir ou sequer alugar uma viatura nestes países o que causa a todos estes cidadãos grandes transtornos", disse Carlos Gonçalves.

A mesma situação acontece também em França "com todos os detentores de carta portuguesa que a pretendem trocar por uma carta de condução francesa, que acabam por receber um documento que também não os habilita a conduzir fora do território francês".