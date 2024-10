“Venho aqui por duas razões muito simples. Uma afetiva e outra política. Uma razão afetiva porque é a minha família politica e eu já estive em congressos anteriores com Luis Montenegro, com Rui Rio e, portanto, sempre que pude vim aos congressos (…) e uma razão de natureza politica. Eu venho aqui especialmente para dar um abraço a todo o partido mas sobretudo a Luis Montenegro”, disse Luis Marques Mendes, à chegada ao 42.º Congresso do PSD, que está a decorrer em Braga.

Questionado, várias vezes, sobre se iria anunciar a decisão sobre uma candidatura à Presidência da República, o ex-líder do PSD não respondeu, remetendo sempre para o próximo ano a decisão: “Queria dizer-vos o seguinte: eu registei o gesto de simpatia do presidente do PSD e primeiro-ministro ao falar de mim, há dias”.

“Mas quero sublinhar que a candidatura presidencial é uma decisão individual, às vezes quase solitária, e sobre essa matéria eu falarei, sem dúvida, quando tomar uma decisão em 2025”, apontou.

Perante a insistência dos jornalistas, Luis Marques Mendes voltou a referir o desempenho de Luis Montenegro como primeiro-ministro: “Luís Montenegro iniciou um novo ciclo politico, não é apenas o do regresso do PSD ao poder. Há uma coisa que não tem sido muito sublinhado: há 29 anos, desde 1995 que o PSD não governada em tempos de alguma normalidade económica e financeira”, começou por dizer.

E continuou: “É a primeira vez que isso acontece tendo condições para apresentar e executar o seu projeto e Luis Montenegro tem vindo a ser a surpresa política deste ano, não apenas porque ganhou as eleições. Tem sido uma surpresa à direita e a esquerda pela forma como tem governado com a maturidade, responsabilidade e enorme sentido de estado e eu venho aqui dar-lhe um abraço”, sublinhou.

Luis Marques Mendes, que recebeu alguns aplausos quando foi anunciada a sua presença na sala, salientou ainda que esta semana “foi uma semana histórica” por se ter evitado uma crise politica com o anúncio da intensão do PS de abster na votação do Orçamento do Estado.

“Evitou-se uma crise política para Portugal e estão de parabéns os dois líderes políticos que fundamentalmente tiveram responsabilidade nesta matéria. Luis Montenegro, que teve uma grande vitória, e Pedro Nuno Santos que mostrou grande sentido de responsabilidade. E porque é que este momento é histórico? Se tivéssemos uma crise política eu acho que toda a gente ia sair mal nesta fotografia, os políticos, os partidos, o sistema democrático e a instituições”, disse.

O também ex-líder da bancada do PSD na Assembleia da República disse ainda que não vai discursar no congresso: “Acho que intervir é para quem está na vida politica ativa”.

O 42.º Congresso Nacional do PSD decorre hoje e domingo, em Braga.