"Três repúblicas de Coimbra poderão ser vendidas no mercado imobiliário a curto prazo, devido à omissão do município de Coimbra que não procedeu à classificação dos imóveis das repúblicas", alerta o PSD, em nota de imprensa.

Questionada pela agência Lusa, a Câmara Municipal de Coimbra afirmou que "está atenta e preocupada com a questão", realçando que, na semana passada, a vereadora Regina Bento "reuniu com o Conselho de Repúblicas".

"A Câmara, do ponto de vista legal, está a analisar a situação e irá fazer tudo o que está ao seu alcance para salvaguardar as repúblicas", frisou.

O município recusou-se a responder sobre o porquê de não ter avançado logo em 2017 com o processo de reconhecimento de interesse municipal das repúblicas, já que o regime foi promulgado pelo Presidente da República em junho desse ano.

À agência Lusa, o presidente da comissão política concelhia do PSD, Nuno Freitas, sublinhou que as repúblicas dos Fantasmas e Rapó-Taxo já foram notificadas para exercerem direito de preferência, face a uma proposta para a compra da casa e que a Prá-Kys-Tão também estará em processo de venda pelo senhorio.

"Neste momento, estas repúblicas não têm qualquer proteção e os senhorios colocaram as casas no mercado imobiliário", notou Nuno Freitas, sublinhando que, face à inexistência de um reconhecimento das repúblicas como património de interesse cultural, as casas ficam sujeitas "ao mercado imobiliário".

No centro histórico da cidade, "são casas muito queridas pelo mercado", explanou.

Nuno Freitas recordou que o município deveria ter avançado com a classificação dos imóveis, na sequência do regime de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social local, lei publicada em 2017.

"Já vários municípios criaram o regulamento e Coimbra não", constatou.