Este responsável afirmou que o PSD reconhece o desenvolvimento do concelho ao longo das últimas décadas, mas adianta que é hoje evidente para todos que, ao longo dos últimos anos, "algumas figuras ligadas ao PS fomentaram uma teia de interesses e promiscuidades que amarraram as potencialidades do município".

"O executivo socialista valoriza, sobretudo, a gestão do município como um centro de redistribuição em vez de defender o setor público e privado como fator de criação de riqueza", sublinhou.

Carlos Almeida entende que Castelo Branco precisa de novos atores, com capacidade para gerir os desafios do presente e com a atitude certa para projetar o futuro: "Atores que coloquem os interesses da nossa terra acima dos interesses pessoais ou partidários".

O presidente da concelhia social-democrata realçou que "os políticos não são todos iguais" e adiantou que "Castelo Branco merece melhor".