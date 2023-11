Joaquim Miranda Sarmento reagia, em declarações aos jornalistas no parlamento, à entrevista do presidente da Assembleia da República à RTP3, na qual Augusto Santos Silva considerou que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) deve esclarecer depressa, antes das eleições, a situação penal do primeiro-ministro, frisando que o caso abriu uma crise política.

“Tem de ponderar se consegue ser, nestes quatro meses que faltam até às eleições, o garante da independência e credibilidade que o lugar de presidente da Assembleia impõe”, afirmou o líder parlamentar do PSD.

Questionado se Santos Silva se deve demitir, caso não consiga ter essas condições, Miranda Sarmento respondeu: “Se tem muita, muita vontade de ajudar o PS, então não terá condições de independência para exercer o cargo”, afirmou.

“O presidente da Assembleia não pode, repito, não pode, condicionar ou pelo menos ter declarações que possam condicionar ação da justiça”, disse, acrescentando, contudo, estar certo que Santos Silva “saberá reconhecer o erro” cometido na entrevista de quarta-feira à noite.