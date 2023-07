O deputado do PSD/Açores Paulo Gomes disse hoje que a execução média do investimento público na ilha Terceira, em 2021 e 2022, foi superior à média dos governos do PS, em resposta às críticas dos socialistas.

“Nos dois primeiros anos de mandato, 2021 e 2022, o governo da coligação PSD/CDS-PP/PPM investiu, em média, 86 milhões de euros na ilha Terceira. Com este governo, em apenas dois anos, o investimento público foi superior em 26% face à média de execução dos governos socialistas entre 2012 e 2020, que rondou apenas 68 milhões de euros anuais”, afirmou o deputado social-democrata eleito pelo círculo eleitoral da ilha Terceira, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

Na terça-feira, o secretariado da ilha Terceira do PS alertou para a baixa execução do plano de investimentos na ilha, em 2022, alegando que, dos 206 milhões previstos, só foram executados 59,98 milhões de euros.

“É necessário recuar a 2014 para constatar um valor inferior a 2022”, apontou o socialista José Toste, enumerando os investimentos executados entre 2012 e 2022, todos acima dos 60 milhões de euros, com exceção de 2014 (52,8 milhões).

Os social-democratas somam aos 59,98 milhões de euros executados em 2022 os 112,89 milhões de euros executados em 2021, para apresentarem uma média de 86 milhões de euros.

“O Governo Regional foi eleito para um mandato de quatro anos e é nessa perspetiva que essas matérias têm de ser encaradas. Nenhum Governo pode ser analisado por aquilo que faz em apenas um ano, mas sim pelo mandato”, justificou Paulo Gomes, que é vice-presidente da bancada do PSD no parlamento açoriano.

Questionado sobre o facto de o PS alegar que a taxa de execução em 2021 foi “excecional” devido à pandemia de covid-19, o deputado social-democrata salientou que há também várias situações que afetam as obras, como a guerra na Ucrânia, a inflação e a subida das taxas de juro.

“São tudo situações que condicionam tudo isto, mas este Governo não anda a chorar, nem a reclamar destas situações, está a arregaçar as mangas, está a ir para a frente e já muito foi feito, há muitas obras em curso e as contas fazem-se no final de 2023”, apontou, realçando que a taxa de execução do plano na região no primeiro semestre deste ano foi “superior a 40%” e “a mais elevada de sempre”.

Confrontado com a redução homóloga das dormidas em alojamentos turísticos na ilha Terceira, entre fevereiro e maio, também apontada pelo maior partido da oposição, Paulo Gomes respondeu que as contas se fazem no final do ano.

“No ano passado, havia um alarmismo e o que é certo é que, quando chegámos ao final do ano, foi o melhor ano de sempre. Este ano vai acontecer precisamente o mesmo”, frisou, alegando que o número de passageiros desembarcados na ilha e os proveitos na hotelaria são “superiores ao ano de 2022”.

“Por mais que o PS queira iludir os terceirenses com os números, o que é certo é que todos os números de 2023 superam os anos de governação do PS. Deviam ter vergonha em vir para a praça pública falar destes números”, acrescentou.

Segundo o PS, o plano de investimentos para 2022 previa uma verba de 250 mil euros para promoção e angariação de novos fluxos turísticos para a Aerogare Civil das Lajes, mas só foram executados 15 mil euros.

Em reação, o deputado do PSD disse que “o Governo Regional tem um conjunto de investimentos para a Aerogare Civil das Lajes e tem estado a executá-los”.

“Poderá haver uma situação ou outra derivada às condicionantes do momento que vivemos hoje, mas o que é certo é que há investimentos que estão a ser feitos. Já há obras a decorrer”, vincou.

Paulo Gomes destacou, entre outros, investimentos em curso de 3,8 milhões de euros no porto da Praia Vitória e de 1,3 milhões na Aerogare Civil das Lajes, e investimentos já realizados de 1,2 milhões na requalificação da ribeira da Vinha Brava e de 1,5 milhões na melhoria de caminhos agrícolas e abastecimento de água à lavoura.