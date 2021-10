O ano de 2019 teve várias campanhas eleitorais – legislativas, europeias e regionais da Madeira – e, segundo o Público, que consultou a fiscalização da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), nas campanhas das legislativas e europeias, o PSD e o BE apresentaram as contas sem qualquer irregularidade. No entanto, enquanto o Bloco de Esquerda também apresentou zero irregularidades nas regionais da Madeira, o PSD ‘tropeçou’ no arquipélago, por causa de uma despesa “não reflectida na lista das ações de propaganda política e dos meios nelas utilizados”.

Nas europeias, além do PSD e do BE, o PAN também prestou contas sem irregularidades. E nas regionais da Madeira, o mesmo aconteceu com o PS e com a CDU. A Iniciativa Liberal, na primeira vez que concorreu à Assembleia da República, também cumpriu integralmente as regras de financiamento.

Já o Chega e o CDS foram os partidos que menos cumpriram as regras de financiamento das campanhas.