Na quarta-feira, o parlamento condenou a criação de um museu dedicado a Salazar em Santa Comba Dão, terra natal do ditador, no distrito de Viseu, aprovando um voto do PCP que classificou esta ideia como uma “afronta à democracia”, com abstenções do PSD e CDS-PP, e votos favoráveis de PS, BE, PCP e PEV.

Esta posição do parlamento surge após a Câmara Municipal de Santa Comba Dão ter anunciado a intenção do município criar um Centro Interpretativo do Estado Novo, em parceria com outras entidades regionais e incluído numa rede ligada à História e Memória Política.

“O Grupo Parlamentar do PSD não se revê no aproveitamento político que várias forças partidárias têm feito deste caso, nem subscreve o enviesamento demagógico patente no voto de condenação do PCP”, afirmam os sociais-democratas na declaração de voto hoje apresentada para justificar a abstenção.

Ainda assim, a bancada do PSD salienta que esta declaração “não encerra, de per si, uma posição de princípio do PSD relativamente a este projeto em concreto, para a qual necessita de uma informação mais detalhada e profunda”.

Na mesma linha, o CDS-PP, na declaração de voto da bancada que também entregou hoje no parlamento, justificou a abstenção por considerar que “se, em nenhuma circunstância concorda com qualquer tipo de idolatria do Estado Novo, ou de qualquer ditadura, também não vê necessidade de proibição de um Centro Interpretativo do mesmo”.