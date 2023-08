“Nos últimos cinco trimestres, mais de 116 mil açorianos estavam empregados, facto que apenas por uma vez (terceiro trimestre de 2019) aconteceu durante os 24 anos de Governo socialista”, afirma o partido em nota de imprensa.

Citado no comunicado, o deputado do PSD/Açores Joaquim Machado elogiou o “enorme esforço” do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) para “reduzir a precariedade laboral” e “tornar mais transparentes os números do desemprego”.

“Os Açores debatem-se atualmente com um grande problema de mão-de-obra nas empresas e instituições”, reconheceu o deputado.

O parlamentar regional do PSD destaca ainda que os “três maiores registos de açorianos empregados aconteceram durante” a atual governação (que começou em novembro de 2020), tal como o “valor mais elevado de sempre de empregados na região”, que decorreu entre “julho e setembro de 2022”.

O PSD/Açores aponta ainda a “diminuição significativa de desempregados integrados em programas ocupacionais”, considerando que durante a governação do PS aqueles programas “serviam para disfarçar o desemprego”.

Segundo dados revelados na quarta-feira, a taxa de desemprego nos Açores fixou-se em 6,7% no segundo trimestre de 2023, um aumento de 0,5 pontos percentuais face ao primeiro trimestre do ano (6,2%).

De acordo com o inquérito ao emprego, promovido pelo Serviço Regional de Estatística, naquele período do ano, a população ativa nos Açores era de 124.400 pessoas (116,1 mil empregados e 8,4 mil desempregados).

Os números agora conhecidos mostram que a população desempregada tem aumentado nos Açores, nos últimos meses: mais 7,7% em comparação com o primeiro trimestre de 2023 e mais 15,1% face ao segundo trimestre de 2022.

Joaquim Machado considera uma “vergonha” o PS criticar o aumento da taxa de desemprego na região, considerando que os “socialistas deveriam canalizar as suas energias para ajudar o Governo Regional a ser ainda mais bem-sucedido nas políticas de emprego”.

“Também deviam ter vergonha de apontar a circunstância de, no último trimestre apurado, a região ter registado uma taxa de desemprego acima da média nacional. Durante seis dos oito anos em que Vasco Cordeiro [líder do PS na região] foi presidente dos Açores, houve sempre mais desemprego do que a média do país”, afirmou Joaquim Machado, citado no comunicado do PSD açoriano.