O PSD entregou hoje um requerimento para tornar obrigatória a audição da ministra do Trabalho no parlamento sobre a situação da Santa Casa Global, depois de o PS ter proposto o adiamento da votação do primeiro pedido dos sociais-democratas.

FACHADA DO EDIFICIO SEDE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA FOTO MANUEL MOURA/LUSA Lusa