As jornadas do PSD, que se realizam entre hoje e terça-feira com o tema “Afirmação e valorização do Interior”, acontecem praticamente um ano depois do incêndio que deflagrou em 17 de junho de 2017 no concelho de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e que alastrou a municípios vizinhos provocando 66 mortos e cerca de 250 feridos.

“Passado um ano sobre os acontecimentos trágicos que ocorreram no interior do país, o PSD inicia hoje as suas jornadas no interior e com o tema do interior do país”, afirmou o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, antecipando os dois dias de trabalho dos deputados sociais-democratas.

Nas suas primeiras jornadas como presidente da bancada do PSD, Fernando Negrão disse que o partido quer abordar o tema “de forma construtiva”, com convidados que falarão sobre os problemas de quem vive fora da faixa litoral, “de quem é mais sacrificado e mais esquecido pelas autoridades e o poder político”.

O líder parlamentar do PSD explicou que, durante dois dias, os deputados pretendem fazer “uma discussão acerca da coesão nacional, da coesão territorial, da economia no interior do país e das questões ligadas à natalidade e demografia”.

“O interior precisa de mais pessoas e de fixar pessoas para que o interior não seja esquecido e seja objeto de medidas de revigoração”, defendeu.

Questionado se destas jornadas poderão sair iniciativas legislativas, Fernando Negrão disse ter a expectativa de que da discussão nos dois painéis previstos – um sobre coesão territorial e outro sobre demografia – resultem “ideias para iniciativas” parlamentares.