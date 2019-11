Além do mais, “em dois anos” o “partido fechou-se”, não teve “capacidade nem de abrir [à sociedade] nem de unir”.

Rui Rio e “alguns dirigentes” tentaram reverter posições estratégicas de Sá Carneiro, Cavaco Silva, ou Pedro Passos Coelho, insistindo que o partido deve ter “uma posição de alternativa ao PS, não de subordinação e de muleta”, e que “agregue as várias sensibilidades no centro e na direita”.

É preciso, defendeu, que o PSD “seja uma grande casa eminentemente e maioritariamente social-democrata, mas aberta outras sensibilidades”, entre eles pessoas com origem na democracia-cristã, liberais ou conservadores.

O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se hoje em Bragança para marcar a eleição direta do presidente do partido e o próximo congresso.

A direção propõe que o 38.º congresso se realize em Viana do Castelo entre 07 e 09 de fevereiro, após as eleições diretas para o presidente do PSD em 11 de janeiro, com uma eventual segunda volta no dia 18.

Além de Rui Rio, que se recandidata, há mais dois candidatos, o ex-líder parlamentar Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, vereador na câmara de Cascais.