"Não sei se vai acontecer ou não, tem de haver concordância da direção nacional e tem de ser a concelhia a indicar, mas é um nome que acho viável", disse Ângelo Pereira à publicação.

"Isaltino Morais foi um grande autarca do PSD, um autarca modelo", em Oeiras, e "continua, como independente, a ser um grande autarca”, sublinhou ao 'Público' o líder da distrital de Lisboa.

No final de julho, em entrevista à RTP, Rui Rio foi também questionado sobre se admitia apoiar uma candidatura autárquica a Oeiras do ex-militante e, sem responder diretamente, deixou a sua posição sobre o facto de o atual autarca já ter estado preso.

"Em Portugal, penso que não há prisão perpétua, foi condenado, cumpriu a pena, saiu, tem direito à vida. Não estou a dizer com isto que vem para o PSD", frisou, dizendo que atualmente Isaltino Morais "é independente".

Sobre o processo de seleção de candidatos, fixado por deliberação da comissão política nacional, Ângelo Pereira explicou que a " discussão interna" ocorre "entre setembro e dezembro", para as "concelhias se reunirem e decidirem quem indicam". Esses nomes são enviados para as respetivas distritais, que "aprovam e enviam para a direção nacional". Entre janeiro e março, as candidaturas são aprovadas pela comissão política nacional.