A diversificação do modelo de financiamento da Segurança Social é outra das propostas, que poderia passar pela avaliação da redução da Taxa Social única ou do financiamento por via da tributação do lucro.

A JSD propõe também que se pondere uma flexibilização da entrada na reforma: “Será criado um mecanismo que permita moldar o ritmo da reforma pela combinação de soluções de forma parcial e de reforma gradual”, apontam no texto.

Reforçar a transparência criando uma “Conta para a Reforma” que registe todos os movimentos relevantes para a formação da pensão e apoiando o beneficiário na tomada de decisões é outra das ideias para discussão.

A JSD defende ainda na moção o desenvolvimento de incentivos à participação formal no mercado de trabalho, o combate a fraude e evasão contributiva e o reforço dos incentivos à natalidade.

“A introdução progressiva de benefícios que premeiem a maternidade obtidos, por exemplo, através de um mecanismo de majoração de pensões futuras”, propõem, defendendo ainda o aumento das licenças de parentalidade e o seu uso mais flexível, admitindo a conjugação com trabalho a tempo parcial”.

Para a JSD, “nada se afigura mais urgente e premente do que assegurar que a atual e as futuras forças de trabalho vejam assegurado um rendimento digno aquando a chegada à reforma”.

Na moção, esta estrutura autónoma considera que aponta “vários caminhos possíveis” que deverão ser desenvolvidos num debate nacional.

“É fundamental que os partidos políticos encarem a realidade e sejam também eles promotores de soluções para a Reforma das Reformas”, afirmou.

As propostas temáticas ao próximo Congresso do PSD - que se realiza entre 07 e 09 de fevereiro, em Viana do Castelo - podiam ser entregues até terça-feira (sendo divulgadas na totalidade no dia 29) e podem ser subscritas pela direção, pelas estruturas autónomas do partidos, como a JSD, pelas distritais, por 1.500 militantes ou por 50 delegados ao Congresso.