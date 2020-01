Em entrevista à Antena1, Montenegro disse ter indicações de que há elementos dos órgãos de cúpula do PSD a negociar lugares, designadamente autárquicos, em troca do apoio a Rui Rio na corrida à liderança do partido.

"Há membros da comissão política e até da comissão permanente a oferecer lugares em troca de apoios. Eu não ofereci lugares a ninguém", assegurou o ex-líder da bancada social-democrata em entrevista à jornalista Natália Carvalho.

Montenegro manifestou também a convicção de que alguns dos líderes do PSD dos últimos anos o apoiam na corrida contra Rui Rio, mas limitou-se a indicar o nome de Rui Machete.

"Eu sei que há muitos líderes do PSD que estiveram na liderança nos últimos anos que votam em mim e que me apoiam. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso", salientou, embora afirmando compreender o recato dos ex-presidentes.

O ex-líder do Grupo Parlamentar do PSD classificou como "pura retórica política" a ideia de que os eleitores estão preocupados com a colocação do PSD no espetro partidário, lembrando que quando Cavaco Silva se candidatou "nunca perguntaram se era de esquerda ou de direita".

"Podem usar as designações que quiserem mas o PSD é um partido popular", acentuou, defendendo a necessidade de "um projeto político aglutinador" para aquela que disse ser "a alternativa não socialista em Portugal".

A política de alianças do PSD deve fazer "no espaço não socialista" e se, atualmente, com o Chega, "há muitas questões que são inconciliáveis", no futuro é preciso perceber qual o projeto do partido de André Ventura, sustentou.