A proposta de regulamento interno do grupo parlamentar do PSD a que a Lusa teve acesso, e que terá de ser aprovada por maioria absoluta na reunião da bancada de quinta-feira, determina que a periodicidade das reuniões da bancada passe de quinzenal a mensal, e inclui também novos deveres para os deputados sociais-democratas.

“Exercer as suas funções parlamentares com elevação institucional e no respeito de exigentes padrões éticos e de conduta, abstendo-se de quaisquer comportamentos que, ainda que indiretamente, desprestigiem o Grupo Parlamentar” e “efetivar os compromissos assumidos, por escrito, antes das eleições Legislativas e que foram determinados pela Comissão Política Nacional” passam a ser obrigações dos deputados do PSD, não incluídos na atual versão do regulamento.

Já um novo artigo sobre “violação de deveres” regulamenta as sanções para deputados faltosos, mas não só.

“No caso de comprovada violação grave dos deveres éticos e de conduta referidos no artigo anterior [o que estabelece os deveres dos deputados], ou de não aceitação de substituição [em caso de faltas], a direção poderá propor ao Grupo Parlamentar a exclusão do Deputado”, lê-se na proposta de novo regulamento, segundo a qual a decisão de exclusão é tomada pelo grupo parlamentar “após audição do visado”.

No atual regulamento, previa-se apenas que, em caso de faltas reiteradas, a direção da bancada solicitasse ao deputado a suspensão ou renúncia do mandato, não havendo qualquer referência ao não cumprimento de deveres éticos, introduzidos agora no novo texto.