A informação foi avançada aos jornalistas pelo secretário-geral adjunto Hugo Carneiro, antes da reunião da Comissão Política Nacional e do Conselho Nacional, que decorrem hoje à noite em Bragança.

De acordo com Hugo Carneiro, depois de ser aprovado esta noite o calendário das diretas e do congresso, irá ser disponibilizado no site do PSD na Internet um microsite dedicado às eleições do presidente da Comissão Política Nacional (CPN).

Além do calendário e da documentação relativa aos candidatos, será disponibilizada online informação sobre o pagamento das quotas “atualizada ao segundo” e detalhada por distrito e concelho, assegurou o secretário-geral adjunto.

“Nunca foi disponibilizada essa informação desta forma”, salientou.

Hugo Carneiro destacou ainda que, em agosto, a secretaria-geral criou um serviço de SMS (mensagens escritas) para os militantes pedirem informação sobre as suas quotas, que já teve mais de 5.000 pedidos, e ultimamente tem recebido uma média de 500 mensagens por dia.

O secretário-geral adjunto do PSD explicou que alguns processos de pagamento de quotas já foram “simplificados”, bastando ao militante que precisar de atualizar o seu número de telemóvel enviar uma cópia do cartão de cidadão.

O Conselho Nacional do PSD reúne-se a partir das 21:00 em Bragança para marcar a eleição direta do presidente do partido e o próximo congresso, mas o novo regulamento de quotas promete ser o tema mais polémico.

As novas regras de pagamento de quotas no PSD - aprovadas em julho - determinam que os militantes recebem, por via postal ou eletrónica, uma referência de multibanco aleatória e apenas com validade de 90 dias - para novo pedido é preciso enviar um comprovativo de residência -, enquanto antes a referência para pagamento de quotas correspondia ao número de militante, antecedido de zeros.

Do lado da direção, o presidente do PSD, Rui Rio, tem insistido que as novas regras visam impedir “vigarices” como as que considera terem acontecido no passado - até na sua eleição -, e apenas se mostra disponível para “aperfeiçoar” o sistema para facilitar o pagamento aos militantes com dificuldades em pagar a sua própria quota.