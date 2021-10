O eurodeputado Paulo Rangel vai anunciar hoje no Conselho Nacional do PSD que será candidato à liderança do partido, independentemente da data em que se realizarem as eleições diretas, confirmou à Lusa fonte próxima do antigo líder parlamentar.

A notícia foi avançada pelo jornal online Observador e confirmada à Lusa.

O Conselho Nacional do PSD reúne-se a partir das 21:00 em Lisboa.

Recorde-se que desde a noite eleitoral autárquica, há mais de duas semanas, que Rui Rio mantém o silêncio sobre uma eventual recandidatura, apesar de, logo na madrugada de 27 de setembro, ter considerado que o partido teve “um excelente resultado”, que o coloca em “melhores condições de vencer as eleições” legislativas de 2023.

Nessa ocasião, não quis abordar o seu futuro político para não misturar temas da vida interna do PSD com as autárquicas, e, desde então, nas poucas ocasiões públicas em que pôde ser questionado, manteve o silêncio sobre o tema.

Na terça-feira, Rangel compareceu na apresentação do livro do ex-candidato à liderança Miguel Pinto Luz - que se afastou da corrida desta vez e admitiu que o eurodeputado encaixa no perfil que defende para presidente do PSD -, mas apenas confirmou que estará - como esteve - presente no Conselho Nacional, como é sua “obrigação”.

Fora da disputa está, para já, o ex-líder parlamentar Luís Montenegro, que protagonizou com Rio a última disputa e o forçou a uma inédita segunda volta em 2020.

“Não tenciono protagonizar nenhuma candidatura por várias razões. As principais são que eu tinha um projeto de afirmação política do PSD a quatro anos, quando me apresentei a votos há dois anos, e creio que não tendo acontecido nessa altura, não é que não pudesse acontecer agora outra vez, mas envolvi-me em projetos de natureza profissional, pessoal, familiar que não queria deixar a meio nesta altura”, explicou, uma semana depois das autárquicas, em entrevista ao Jornal de Notícias e à TSF.

O antigo ‘vice’ de Passos Coelho Jorge Moreira da Silva, que recentemente lançou um livro em que traçava um perfil para novas lideranças políticas, também se tem remetido ao silêncio, limitando-se, numa publicação no Facebook, a dar os parabéns aos candidatos autárquicos do PSD no dia a seguir às eleições, em especial a Carlos Moedas, pela “extraordinária vitória em Lisboa”, sem nunca se referir a Rio.

O novo presidente eleito para a Câmara de Lisboa já assegurou que se irá manter focado nesta tarefa e, questionado se pretende dizer uma palavra sobre a vida interna do partido, foi claro: “Não, não direi”.