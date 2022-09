O líder do PSD escreveu hoje ao primeiro-ministro pedindo a "realização imediata" de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) sobre localizações possíveis do futuro aeroporto, que quer concluída num ano e com análise de custos e prazos de cada opção.

Na missiva, divulgada à comunicação social, Luís Montenegro pede que esta AAE seja realizada para as opções Montijo, Alcochete "e qualquer outra que o Governo ou a estrutura encarregue de fazer a AAE decidam fundamentada e tecnicamente incluir". O presidente do PSD pede ainda que esta avaliação seja entregue "a personalidades de reconhecido mérito técnico, académico e científico", "a indicar preferencialmente por entidades independentes ligadas à academia" (sugerindo a inclusão de Universidades estrangeiras, como por exemplo o MIT) e "às áreas do conhecimento económico e da engenharia aeronáutica e civil". O PSD pede ainda a autonomização "dentro ou fora da AAE" de uma análise comparativa dos custos e prazos de execução de cada uma das localizações em estudo, incluindo as "infraestruturas conexas, complementares" necessárias. Nas conclusões transmitidas a António Costa, o líder social-democrata reitera ainda a necessidade de se iniciarem, de imediato, as obras de requalificação do aeroporto Humberto Delgado e de valorizar seja os aeroportos que servem a região Norte e Algarve, "seja o aeroporto de Cascais" (na área do tráfego de avião executiva e ligeira da região de Lisboa). Na carta, Montenegro explica que o PSD terminou um conjunto alargado de audições sobre o futuro aeroporto, que está a realizar desde julho, e das quais resultaram as conclusões que agora transmitiu ao Governo. "Apresentado o resumo das conclusões (…) e do trabalho aturado de reflexão interna, caberá agora ao Governo — que, ademais, dispõe de uma maioria absoluta no parlamento — decidir o caminho metodológico a seguir, o qual terá a nossa aquiescência dentro das balizas supra enunciadas", afirmou. Luís Montenegro reiterou ainda a disponibilidade para o diálogo sobre o tema com o Governo, pedindo a António Costa que "possa rapidamente tornar pública a decisão do Governo".