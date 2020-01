Pinto Luz divulgou hoje uma "reportagem fictícia" num vídeo que envolve vários comentadores televisivos para simular a notícia da sua passagem à segunda volta nas eleições diretas para a liderança do PSD.

Confrontado pelos jornalistas à margem de um encontro com militantes em Loures (distrito de Lisboa), o candidato afirmou que o seu objetivo foi “trazer algum humor” à política nacional, porque ela “está muito cinzenta”.

Para o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, os políticos carecem desta “forma de trazer algum humor, alguma forma de olhar para a vida também com um sorriso, com alguma alegria” e, por isso, é que “tantas vezes” se sente um “enorme afastamento entre os eleitos e os eleitores”.

“Foi isso que tentámos trazer hoje algum humor, alguma alegria, algum pensamento positivo”, e dizer “aos militantes do PSD que são livres de votarem em quem entenderem, fazerem uma avaliação séria, honesta daqueles que fizeram a melhor campanha, aqueles que apresentaram o melhor programa para o PSD e para o país”, acrescentou, assinalando que, “fazendo essa análise, no dia 11 votarão em consciência”.

Pinto Luz não considera, igualmente, “de maneira nenhuma”, que aquela ação possa ser considerada uma notícia falsa.

“Eu sou a primeira pessoa que sinalizo que se trata de um filme ficcionado”, sublinhou, advogando que o vídeo retrata “uma realidade no futuro que se pode tornar uma realidade no presente se os militantes do PSD fizerem uma avaliação positiva” da sua candidatura.

Miguel Pinto Luz referiu ainda que “claro que não” descarta a possibilidade de o próximo presidente do PSD ser eleito já no sábado, na primeira volta.

“A nossa candidatura é uma candidatura com a ambição de vencer estas eleições”, vincou.

Porém, o candidato não quis antecipar com quem é que poderia passar a uma segunda volta.

“Eu não sou dono dos votos dos militantes, isso os militantes no próximo dia 11 de janeiro dirão aquilo que entendem sobre o futuro do PSD”, respondeu.

O presidente do PSD, Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o atual vice-presidente da Câmara de Cascais disputam no sábado a presidência do partido em eleições diretas.