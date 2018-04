O PSD solicitou hoje a presença do ministro da Cultura no parlamento “com a maior brevidade possível” para justificar o atraso da entrada em funções do novo conselho de administração da RTP, situação que considera “incompreensível e inaceitável”.

Num requerimento entregue hoje na Assembleia da República e enviado à presidente da comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Edite Estrela, a bancada social-democrata lembra que o Conselho Geral Independente (CGI) da RTP indicou, em janeiro e fevereiro passados, os três membros do novo conselho de administração do operador de serviço público. "No entanto, o novo Conselho de Administração da RTP, que continuará a ser liderado por Gonçalo Reis, ainda não tomou posse, pelo que a RTP, que inclui as estações de rádio e televisão públicas, se encontra em gestão corrente há vários meses, sem administração constituída, numa incompreensível e inaceitável situação de funcionamento que é potencialmente lesiva do interesse público", vinca o PSD. Por essa razão, o partido pretende uma audição ao ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, com "a maior brevidade possível", adianta o documento. Em 25 de janeiro, o CGI convidou Gonçalo Reis (atual presidente) para apresentar um Plano Estratégico para a RTP para o triénio 2018-2020 e em 08 de fevereiro procedeu à designação de Hugo Graça Figueiredo para integrar o Conselho de Administração do grupo de 'media' público. Desde o início de fevereiro que o Ministério das Finanças tem a indicação do nome do terceiro membro da administração, neste caso uma mulher, que terá o pelouro financeiro, sobre a qual tem de dar um parecer, que é vinculativo. Continuar a ler Hugo Figueiredo, que foi administrador e presidente da direção do jornal Público, é engenheiro civil pelo Instituto Superior Técnico (IST) e tem um MBA pela Universidade Nova de Lisboa. Com larga experiência de gestão em setores como telecomunicações e media, Hugo Figueiredo liderou projetos nas áreas do digital, conteúdos, marketing e parcerias estratégicas, foi administrador da Rádio Nova e desempenhou funções na direção das operadoras NOS e Optimus. Foi ainda vice-presidente da APDC - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. O novo administrador é professor de Comunicação em pós-graduação na Porto Business Scholl, empreendedor e consultor de marketing em projetos ligados à educação. Por sua vez, Gonçalo Reis é presidente do Conselho de Administração da RTP desde o início de 2015, com experiência profissional em setores como banca, consultoria, publicidade, infraestruturas e 'private equity', tendo ocupado cargos de administração em várias empresas. Entre 2002 e 2007, Gonçalo Reis já tinha sido administrador na RTP. O Conselho de Administração da RTP é composto por três membros, sendo um presidente e dois vogais, indigitados pelo CGI e, após audição na Assembleia da República, investidos nas suas funções pela assembleia-geral. Da anterior administração, cessaram funções Nuno Artur Silva e Cristina Vaz Tomé.