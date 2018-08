Em declarações à Lusa, Hugo Carneiro admitiu que a direção nacional está a analisar outros processos semelhantes ao do candidato do PSD à Câmara da Covilhã, Marco Baptista, mas escusou-se a adiantar quais ou quantos antes de os processos serem reportados ao Conselho Nacional de Jurisdição ou darem entrada nos tribunais.

O jornal i noticiou hoje que deu entrada na quarta-feira no Tribunal de Castelo Branco uma ação que visa imputar a Marco Baptista despesas superiores a 87 mil euros relativas à última campanha autárquica, que não foram autorizadas pelo partido.

“O que se visa é chamar a atenção de que não são todos iguais, os nossos candidatos não são todos iguais, a maioria cumpre, não podemos misturar a maioria que cumpre com os que não cumprem”, justificou Hugo Carneiro.

De acordo com o dirigente social-democrata, o passivo do PSD foi aumentando ao longo do tempo “muito explicado pelas dividas das campanhas autárquicas”, e defendeu que a intenção da direção é “responsabilizar quem incrementou este passivo sem autorização”.

O secretário-geral adjunto do PSD salientou que “a maioria das candidaturas autárquicas cumpre o orçamento que o partido autoriza” e, quando não cumpre, a diferença é residual ou as estruturas locais angariam fundos necessários para cobrir as despesas não previstas.