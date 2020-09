Os deputados do PSD referem que se “trata-se de uma zona de grande património natural e elevada biodiversidade” e que o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) “aponta diversos impactos negativos para a vegetação e fauna autóctones, através da destruição do habitat de várias espécies e da construção de uma linha de alta tensão”.

“São também fonte de preocupação, o ruído, o arrastamento de poeiras e o facto de a mina estar planeada para a bacia hidrográfica do Douro, onde se prevê a contaminação de águas subterrâneas e superficiais como os rios Pepim (já com sérios problemas provenientes da desativada mina de volfrâmio do Portelo) e Igrejas, afluentes do Rio Sabor que desagua no rio Douro”, acrescentam.

Os parlamentares do PSD salientam que “toda esta área é também de extrema importância para a economia da região na vertente do turismo de lazer e ambiental, contando com múltiplas unidades de apoio a essa atividade que potenciam a economia das comunidades locais também através do consumo de produtos locais de elevada qualidade e valor gastronómico, devidos precisamente à qualidade ambiental do meio envolvente”.

Argumentam ainda que “foi precisamente neste ano 'covid-19' que esta região registou um ainda maior reconhecimento do seu potencial turístico e ambiental, através da grande solicitação que teve por parte das muitas famílias de diversas proveniências que a selecionaram para descanso e fruição.

“O Nordeste Transmontano é um reduto do que de melhor ainda existe a nível natural e ambiental em Portugal. É um valor seguro do presente e do futuro, que infelizmente, cada vez mais, outras regiões do país já não podem reclamar”, destacam.

Os deputados querem saber qual a posição do Governo português sobre esta matéria e, uma vez que se vai realizar, em outubro, a Cimeira Ibérica na cidade da Guarda, se este assunto consta da ordem de trabalhos.