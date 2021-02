O PSD solicitou hoje uma audição, com caráter de urgência, do ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a transferência de doentes portugueses para o estrangeiro e os portugueses no estrangeiro impedidos de regressar devido ao controlo de fronteiras.

MIGUEL A. LOPES/LUSA © 2021 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.