Numa pergunta entregue hoje no parlamento, os deputados sociais-democratas eleitos pelo círculo de Santarém questionaram os ministérios da Administração Interna e da Saúde sobre as razões que levam a que pelo menos quatro ambulâncias protocoladas para os Postos de Emergência Médica (Alcoentre, Sardoal, Golegã e Alcanena) tenham chumbado nas inspeções do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) “por serem obrigadas a cumprir as regras impostas pelo INEM”.

Questionado pela Lusa, o IMT afirmou que “as ambulâncias referidas estão convocadas para nova inspeção na próxima quarta-feira (28 novembro), sem custos para as entidades, visto que na primeira inspeção o peso dos veículos não cumpria as regras relativas ao peso bruto”, questão que “pode, potencialmente, interferir com a segurança do veículo em circulação, nomeadamente considerando que são veículos que andam em marcha de emergência”.

Por seu turno, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse à Lusa que, das 62 novas ambulâncias protocoladas em 2017 que se destinaram a renovar as viaturas mais antigas ou a criar novos Postos de Emergência Médica (PEM), “a quase totalidade encontra-se já ao serviço das populações”, desconhecendo se as corporações que ainda não têm a nova viatura a funcionar já solicitaram ao IMT a emissão de licença de transporte de doentes, já que este processo é tratado diretamente entre as duas partes.

O INEM adiantou que, em contacto com as corporações hoje referenciadas, confirmou, para já, o chumbo de três ambulâncias, sendo que no caso de Alcanena (distrito de Santarém) e Alcoentre (Azambuja, Lisboa) os serviços de emergência médica pré-hospitalares estão assegurados “através da ambulância INEM que permanece colocada no PEM”, confirmando a marcação de nova inspeção no IMT para a do Sardoal.

“O INEM não pode interferir nem responder pelas funções e competências próprias do IMT, designadamente as relacionadas com a homologação dos projetos de construção de ambulâncias e a emissão da licença de transporte de doentes”, declarou, destacando “a necessidade de estas viaturas poderem, no mais curto espaço de tempo, cumprir a missão que lhes está destinada”, dispondo “de todas as características técnicas, sanitárias, de equipamento e material necessários e exigidos no Regulamento de Transporte de Doentes”.