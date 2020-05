Numa nota enviada à Lusa, os deputados recordam que, na audição do dia 19 de maio, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, afirmou que “está prevista a realização de diversos projetos para o país, cujo investimento será suportado/comparticipado pela NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte]”.

Segundo a informação prestada, estarão previstos dois projetos para Monte Real.

“Dado o tempo se ter esgotado, não teve o PSD a oportunidade de o questionar sobre esses projetos”, pelo que os deputados enviaram um requerimento ao governante a questionar que projetos são esses e qual a data prevista para a sua realização.