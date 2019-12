"O que eu quero dizer com isto é que nas autarquias o papel do presidente do partido é absolutamente fundamental para conseguir atrair rostos importantes para darem a cara pelo PSD em alturas chave e desse papel não me demitirei, naturalmente", concretizou.

Para o candidato há dois pilares fundamentais: o primeiro - "agregar, agregar, agregar"; e um segundo - regenerar.

"Há rostos novos que já estão cá no PSD há muito tempo, a quem nunca lhes foi dada uma oportunidade. Esses rostos tem de aparecer, a qualidade existe, e têm sido tapados ano após ano, portanto essa é a minha primeira estratégia. A segunda linha estratégica é agregar, resolver os tais problemas, guerras de vice-presidentes que se zangaram com presidentes, e que avançam com listas, nós temos que, de alguma forma, resolver essas questiúnculas internas", explicou afirmando que estes dois pilares são fundamentais para o início de uma estratégia autarquia ganhadora.

Pinto Luz disse ainda que caso vença as diretas de 11 de janeiro quer contar os seus adversários nesta corrida - Luís Montenegro e com Rui Rio. Para o candidato "todos os rostos e todas as caras são fundamentais".

"Esse é o primeiro ato simbólico do eixo estratégico da agregação. É fundamental. Somar, somar, somar para multiplicar", concluiu.

Pinto Luz esteve hoje no Porto num almoço com apoiantes onde marcaram presença o presidente da Concelhia do PSD Porto, Hugo Neto, e o antigo presidente da Distrital Virgílio Macedo.

Miguel Pinto Luz é candidato às eleições diretas do PSD marcadas para 11 de janeiro - com uma eventual segunda volta uma semana depois -, que disputará com o atual presidente do PSD, Rui Rio, e com o antigo líder parlamentar Luís Montenegro.

Já com o presidente do partido escolhido em diretas, o congresso do PSD realiza-se entre 07 e 09 de fevereiro, em Viana do Castelo.