Este requerimento, com data de sexta-feira, tem como primeiro subscritor o deputado Paulo Rios de Oliveira, sendo também assinado pelo líder parlamentar social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento.

Na exposição de motivos desta iniciativa política do Grupo Parlamentar do PSD, salienta-se que as obras do metro “estão a provocar perturbações no serviço prestado na zona norte da Área Metropolitana de Lisboa”.

O PSD considera que a suspensão da circulação em alguns troços da rede está a prejudicar “milhares de utentes, deixando vários territórios sem acesso ao metropolitano, circunstância que permanecerá, pelo menos, durante dois meses”.

“As obras provocam sempre incómodos. No entanto, importa que estes sejam minimizados através da criação de alternativas adequadas e de informação suficiente aos utentes”, assinala-se.

Porém, de acordo com a bancada do PSD, “conforme tem sido público, os problemas no acesso ao metropolitano, em consequência das obras em curso, têm causado graves transtornos, quer por insuficiência e desadequação de alternativas, quer por falta de informação aos utentes”.

“Perante os danos sofridos por milhares de cidadãos, importa assegurar que as respostas são as adequadas para minimizar estes incómodos, o que, manifestamente, não sucedeu até agora”, acrescenta-se na exposição de motivos do requerimento.

O requerimento é também assinado pelos deputados do PSD

Assinam ainda este documento os deputados sociais-democratas Luís Gomes, Nuno Carvalho, Patrícia Dantas, Paulo Moniz, Rui Cristina, Alexandre Simões, Pedro Roque, Duarte Pacheco, Isabel Meireles, Joana Barata Lopes, José Silvano, Lina Lopes, Maria Emília Apolinário, Ricardo Batista Leite e Tiago Moreira de Sá.