"Entendo que temos de fazer uma oposição ao PS credível. A oposição tem de ser credível, não pode ser uma oposição do bota-abaixo, não pode ser uma oposição que diz mal de tudo e é contra tudo o que vem do outro lado, porque não estamos num clube de futebol", disse Rui Rio, em Beja, numa sessão que juntou cerca de 40 militantes e decorreu no âmbito da sua recandidatura à presidência do partido.

O líder social-democrata reiterou que fazer uma oposição "credível e construtiva", as eleições autárquicas de 2021 e a abertura do PSD à sociedade são as suas três prioridades para a ação do partido para os próximos dois anos.

Segundo Rio, "a política não pode ser emoção, tem de ser, acima de tudo, racionalidade" e "as decisões têm de ter a sua racionalidade".

"Eu não posso, uma vez que estou na oposição com racionalidade, ser contra tudo aquilo que os outros fazem, porque todos sabemos que não há ninguém no mundo que faça tudo mal, nem há ninguém no mundo que faça tudo bem", considerou.

"Um Governo do PS não faz tudo mal e um Governo do PSD não faz tudo bem, isto é assim. Se é assim, temos de ter o comportamento adequado a isso e, portanto, temos de fazer a denúncia, que sabemos e devemos fazer enquanto partido de oposição", explicou.

Frisando que "a denúncia é o mais fácil, é o que todos fazem e, às vezes, a oposição fica só pela denúncia", o presidente do PSD disse que o partido deve fazer denúncia, porque "isso pressiona o Governo em funções a fazer bem aquilo que está mal" e "também é útil, é o papel da posição", mas "não pode é ser só isso".