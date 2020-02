Em entrevista ao programa do Porto Canal "Gente que Conta", que será emitida esta noite, Salvador Malheiro rejeitou o apelo feito há uma semana pelo ex-líder do PSD Pedro Passos Coelho para uma "união à direita", para concretizar as reformas de que o país precisa, sustentando que o caminho do partido deve ser para o centro.

"O partido deve virar-se para o centro até porque na Assembleia da República tem apenas sete deputados à sua direita e 144 à esquerda", defendeu, sublinhando que mesmo se conseguisse federar a toda direita, passar-se-ia de “79 deputados (do PSD), mais sete (cinco do CDS, um do Chega e um da Iniciativa Liberal), para 86 deputados”. E questiona-se: “Que reformas poderíamos fazer, o que poderíamos conseguir. Nada!"

Quanto a alianças com o Chega, o vice-presidente social-democrata considerou que "isso nem sequer está em cima da mesa". Já sobre o CDS-PP, admitiu ser "sempre o parceiro natural", mas advertiu que se optar por "bandeiras do século passado não terá grande sucesso".

"O PSD tem tido, nos últimos dois anos, uma linha de rumo que nada tem a ver com a forma de fazer política que o Chega tem feito até agora... Se há coisa de que não nos podem acusar é de não sermos moderados, nós somos moderados", salientou.