Numa pergunta subscrita pelos deputados social-democratas Adão Silva, Ricardo Baptista Leite e Luís Vales dirigida à ministra da Saúde, Marta Temido, os parlamentares questionam sobre qual a concreta “normativa comunitária” que não permite, na opinião da governante, o recurso ao procedimento do ajuste direto para a construção da ala pediátrica.

Os sociais-democratas consideram ser “fundamental” o esclarecimento sobre que concreta “normativa comunitária” estará a inviabilizar a possibilidade do recurso ao ajuste direto, já que o Governo, liderado pelo socialista António Costa, e, em especial, a ministra da Saúde, não prestaram a explicação devida.

A este respeito, o PSD nota que foi “precisamente” o procedimento do ajuste direto que “corretamente” o Governo observou, na sequência do incêndio florestal ocorrido em setembro último nos concelhos de Monchique, Silves, Portimão e Odemira, quando aprovou medidas excecionais de contratação pública.

“Acresce ainda que, há cerca de três semanas, o Governo aprovou o recurso ao ajuste direto para a realização de obras em equipamentos públicos destruídos pelo furacão Leslie”, frisam os deputados.

O PSD concorda que estas situações são “graves”, mas “não mais graves do que o perigo para a saúde humana que decorre da absoluta falta de condições de segurança em que aquelas crianças são atualmente tratadas” na ala pediátrica do hospital de São João.

Na opinião dos sociais-democratas é já “iniludível” o arrastamento, “cada vez mais intolerável”, que se verifica no processo relativo às obras.

O PSD realça que o país exige que as crianças com doença oncológica tratadas no São João em “condições absolutamente miseráveis e correndo mesmo risco de vida” beneficiem de um regime de exceção semelhante àqueles que têm sido aprovados pelo Governo para outras situações.