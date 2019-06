Na lista, incluem-se nomes como os dos atuais deputados eleitos por Lisboa Ricardo Baptista Leite, Carlos Silva, Sandra Pereira, Joana Barata Lopes ou Ana Sofia Bettencourt, bem como o vereador na Câmara de Oeiras Ângelo Pereira.

Nesta lista, irá também pelo menos um nome indicado pela concelhia de Lisboa, Rogério Jóia, já que a outra pessoa inicialmente indicada, Joana Monteiro, manifestou publicamente a vontade de não integrar a lista, num processo que já provocou a demissão do presidente da concelhia, Paulo Ribeiro.

Pedro Pinto foi um dos presidentes de distritais que, em janeiro, se colocou ao lado de Luís Montenegro quando este desafiou o presidente do PSD, Rui Rio, a convocar diretas, enquanto Miguel Pinto Luz ponderou a possibilidade de ser candidato à liderança do partido contra Rio, quando Passos Coelho anunciou a não recandidatura em 2017. Nos últimos meses, ambos têm mantido reserva nas críticas e apelado à unidade no partido com vista às legislativas de 06 de outubro.

Na reunião, foi recordado que a distrital de Lisboa irá a votos em 09 de novembro, tendo Pedro Pinto dado “um sinal” de que estará disponível para se recandidatar, mas sem assumir uma posição definitiva.

A proposta do PSD/Lisboa terá agora de passar pela Comissão Política Nacional (CPN), que se reunirá com as várias Comissões Políticas Distritais entre 08 e 19 de julho, de acordo com o calendário aprovado pela direção do PSD em maio.

A mesma deliberação refere que, em finais de julho, a Comissão Política Nacional e o Conselho Nacional aprovam as listas de candidatos.

Na mesma ocasião, a direção de Rui Rio aprovou os critérios para a elaboração das listas dos candidatos a deputados para a próxima legislatura, nas quais se inclui a “concordância com a orientação estratégica da Comissão Política Nacional e disponibilidade para cooperar de forma politicamente leal e solidária”.

Há quatro anos, a direção de Pedro Passos Coelho exigia “empenhamento e solidariedade demonstrados relativamente à prossecução dos objetivos do PSD”, quando os candidatos sejam militantes do partido, ou apenas “identificação com os princípios e valores essenciais do Partido”, se se tratar de independentes, nunca se referindo às orientações da Comissão Política Nacional como critério de escolha.

Há quatro anos, a coligação Portugal à Frente elegeu 18 dos 47 deputados eleitos pelo círculo de Lisboa, 13 do PSD e 5 do CDS-PP.