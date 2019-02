Na nota, o líder do PSD/Matosinhos salienta que se o incêndio tivesse ocorrido meia hora mais tarde e com passageiros no seu interior talvez o desfecho não tivesse sido esse.

O autocarro da Resende - antigo operador - que ardeu hoje em Matosinhos ia para abate no segundo trimestre deste ano, juntamente com “cerca de dez igualmente sinalizados”, avançou à Lusa fonte da sociedade ViaMove, nova operadora de transportes públicos do concelho.

Bruno Pereira adiantou que no final do ano a autarquia, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, anunciou com “pompa e circunstância” que a partir de 2019 tudo ficaria na perfeição no que diz respeito aos transportes públicos e que as avarias, os acidentes e os incêndios acabariam com a entrada de um novo operador, mas “nada disso aconteceu”.

Nesse sentido, o PSD exige que a Câmara Municipal de Matosinhos garanta a qualidade do material circulante do concessionário e que “deixe de ser de uma vez por todas” a fonte de problemas que causam acidentes, referindo-se, ainda, ao acidente com dois autocarros e três carros que, em 21 de janeiro, causou dois mortos e seis feridos.

“Apesar desses acidentes, a câmara continua a achar que está tudo bem”, concluiu.

Sobre o incêndio desta manhã num autocarro, o município referiu que a transformação no serviço de transportes, a renovação de frota e o recondicionamento de viaturas, resultantes da criação de um novo operador privado, está em curso até final de março, conforme tinha sido anunciado em dezembro.

“Esta não é uma transformação fácil. Está a mudar-se muita coisa em pouco tempo, até porque não podemos correr o risco de que haja falhas no serviço, que serve dezenas de milhar de utentes todos os dias”, frisou a câmara, garantindo estar a tomar as medidas necessárias junto do novo operador para que incidentes como o de hoje passem a ser "coisa do passado", à medida que as viaturas sem condições para circular sejam substituídas.