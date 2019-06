Também o Bloco de Esquerda já se manifestou contra a eventual prospeção de ouro e outros minerais, tendo deputado bloquistas Pedro Soares questionado o Ministério do Ambiente e da Transição Energética sobre o assunto.

Os socialistas notam que foi com "perplexidade e preocupação" que souberam da "nova fase de prospeção" nos três concelhos, frisando que a zona é "um dos santuários naturais mais emblemáticos e bem preservados do Alentejo, integrado na Rede Natura 2000".

No comunicado, o PS de Évora revela ter decidido "apelar ao Governo e ao ministro do Ambiente, em particular, para que mande proceder a uma avaliação rigorosa do que está em causa e determine a anulação do aviso" já publicado em DR.

A estrutura socialista apela também à "indignação cívica e mobilização" das populações, deputados e autarcas para "o combate que se torne necessário travar, utilizando todos os meios legais e políticos a que seja possível recorrer para impedir o que só pode ser classificado um crime que, uma vez consumado, é irreparável".

"Já em 2015 teve lugar, sem êxito, uma tentativa, visando iniciar a atividade mineira naquela zona e implicando métodos extrativos que conduziriam à destruição irreversível de vastas áreas de montado de sobro e de azinho e do ecossistema que lhe está associado", lembram no comunicado.

O projeto, prosseguem, "a ter-se concretizado, teria provocado danos ambientais catastróficos em termos de destruição da paisagem e da biodiversidade e da contaminação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas".

"Acresce que as vantagens económicas, no que refere à criação de riqueza e de emprego, seriam absolutamente insignificantes se se tiver como termo de referência o projeto licenciado em 2015", concluem.