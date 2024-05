"O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, desencadeou uma operação policial que visou um conjunto de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na área metropolitana do Porto", lê-se no comunicado da PSP.

De acordo com as autoridades, a "operação contemplou a realização de três buscas domiciliárias nas áreas dos concelhos da Maia e de Gondomar".

Das buscas resultaram as detenções de três pessoas, "2 homens e 1 mulher, com idades compreendidas entre os 29 e os 47 anos de idade, sendo residentes na Maia e em Gondomar".

Foram ainda apreendidas mais de 5000 doses de drogas, três veículos, um de alta cilindrada e mais de 600 mil euros em dinheiro.