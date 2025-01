As forças do Centcom "efetuaram um bombardeamento de precisão no noroeste da Síria contra Muhamad Salah al Za'bir, um alto comandante da organização terrorista Hurras al Din (HaD), associada à Al-Qaeda, e mataram-no", afirma um comunicado militar.

O Observatório Sírio dos Direito Humanos (OSDH) informou que Za'bir morreu quando o veículo em que viajava foi atingido por um drone na estrada entre Sarmada e Idlib, na região noroeste da Síria.

A área do bombardeamento é parte do reduto rebelde de onde começou a ofensiva relâmpago que derrubou Bashar al-Assad em dezembro.

A operação relâmpago foi executada por uma coligação de insurgentes liderada pelo grupo islamita HTS, comandado por Ahmad al Sharaa, agora presidente interino do país.

O grupo Hurras al Din anunciou a sua dissolução recentemente, seguindo a vontade de Al Sharaa, novo líder da Síria, que procura unificar sob o comando das novas autoridades os vários grupos armados do país.

O grupo de Al Sharaa manteve ligações com a Al-Qaeda até 2016, quando rompeu os vínculos com a organização.

O governo dos Estados Unidos considera desde 2019 o Hurras al Din uma organização "terrorista" e oferece recompensas financeiras por informações sobre os seus membros.