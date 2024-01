A Polícia de Segurança Pública está a fazer mais de uma dezena de buscas na área do Grande Porto a elementos dos Super Dragões, a claque oficial do Futebol Clube do Porto. A informação está a ser avançada pelo Jornal de Notícias, que adianta também que Fernando Madureira, líder da claque, e Vítor Catão, conhecido adepto portista, foram detidos. A Lusa também adianta que foram detidos a mulher de Fernando Madureira e um funcionário do FC Porto: o oficial de ligação aos adeptos. No total, a PSP deteve 12 pessoas, de acordo com a indicação da Procuradoria-Geral Distrital do Porto (PGDP).

Segundo o diário, a investigação prende-se com suspeitas de crimes de ofensas corporais, danos, coação e ameaça, todos eles referentes aos incidentes na assembleia-geral do clube, a 13 de novembro de 2023. Além disso, também está relacionada às ameaças e vandalismo a que André Villas-Boas, candidato à presidência do FC Porto, tem sido sujeito.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto disse à Lusa tratar-se de um processo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto. Sem precisar qual o âmbito da operação, a fonte da PSP do Porto confirmou que estão a decorrer “várias diligências” e que foram emitidos mais de uma dezena de mandados de detenção.

Os incidentes na AG do FC Porto — que levaram o Ministério Público a instaurar um inquérito — levaram à sua suspensão, havendo confrontos entre sócios enquanto se deliberavam os novos estatutos do clube.

“Os desacatos entre associados, incluindo agressões físicas, que se geraram durante a intervenção de um membro da comissão de revisão dos estatutos e igualmente depois da participação de um associado são condenáveis e mancham uma história centenária de cultura democrática”, lamentou o clube em comunicado, encarando a presença de uma afluência “muito superior ao habitual” como “um sinal de vitalidade” dos ‘dragões’ e da sua dimensão associativa.

A AG extraordinária estava agendada para começar a partir das 21:00, num auditório do Estádio do Dragão, com lotação para quase 400 pessoas, número largamente abaixo dos milhares de sócios que se juntaram nas imediações, com a MAG a transferir os trabalhos para o pavilhão Dragão Arena, que ultrapassa os 2.000 espetadores em dias de jogos. A reunião magna reiniciou já depois das 22:30, mas várias pessoas abandonariam o local ao fim de pouco tempo na sequência de altercações verificadas nas bancadas.

Na semana seguinte, a casa de André Villas-Boas foi vandalizada na madrugada de 22 de novembro. O candidato oficial às eleições do FC Porto — que ainda não tinha confirmado à data se concorria — viu também um dos seus seguranças ser alvo de agressões por parte de vários indivíduos, que posteriormente lhe vandalizaram o carro.

O ex-treinador, de 46 anos, juntou-se ao empresário Nuno Lobo, candidato derrotado em 2020 por Pinto da Costa, nas próximas eleições dos órgãos sociais do FC Porto rumo ao quadriénio 2024-2028, cuja data ainda será agendada, devendo ser realizadas em abril.

O FC Porto é liderado há 41 anos por Pinto da Costa, que foi eleito pela primeira vez para a presidência do clube em 17 de abril de 1982.

Pinto da Costa foi eleito para o seu 15.º mandato em 07 de junho de 2020, nas primeiras eleições desde 1991 com mais do que uma candidatura.